نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا الترم الأول 2019 صارت حديث الشارع في محافظة قنا، يذكر أنه قد بدأت يوم الخميس قبل الماضي الموافق 17 / 1 / 2019 إمتحانات الصف الثالث الإعدادي وسوف تستمر لمد أسبوع،وقد انتهت يوم الخميس الماضي الموافق 24 / 1 / 2019 ، وحصل بعدها طلاب الشهادة الإعدادية العامة علي إجازة نصف العام، وهاهم اليوم في انتظار نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا الترم الأول 2019 كي يطمئنوا ويطمئن معلميهم وآبائهم وأمهاتهم، وحول نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا الترم الأول 2019 موضوعنا اليوم.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا الترم الأول 2019

قال السيد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ان إمتحانات شهادة الإعدادية العامة تسير بطريقة مرتبة ورائعة، وانه أصدر تعليماته لمديرية التربية والتعليم للعمل علي إتخاذ كل الإجراءات التي تساعد الطلبة والطالبات علي أداء الإمتحانات بهدوء وإستقرار، وعلى ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا الترم الأول 2019 متمنياً لأبنائة الطلاب دوام التوفيق والتقدم .

سجل الآن في خدمة اعرف نتيجتك عبر موقع نجوم مصرية

اترك رقم جلوسك أسفل الموضوع، وسنحضر لك نتيجتك فور ظهورها، وكن أول من يعرف نتيجة الشهاده الاعداديه محافظة قنا الترم الأول 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا اليوم السابع

تقوم جريدة اليوم السابع وموقعها الإلكتروني بنشر كافة التفاصيل والاخبار عن شهادة الإعدادية العامة بمحافظة قنا ، وقد أعلنت منذ اكثر من شهر جدول إمتحانات الخاص بالصف الثالث الإعدادي، وتتابع بكل دقة اخر الأحداث والتطورات التي تشهدها لجان الإعدادية العامه بمحافظة قنا، وسوف تكون أول من ينشر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا الترم الأول 2019 بمجرد إعتمادها من السيد محافظ قنا .

أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا

أكد الدكتور صبري خالد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن جميع المدارس التي بها لجان إمتحانات الشهاده الإعدادية مؤمنه، وان التلاميذ يؤدون إمتحاناتهم بسهولة وراحة وأن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا الترم الأول 2019 سوف تعلن فور انتهاء المعلمين من تصحيح أوراق الإجابة ، وبمجرد إنتهاء كنترول الشهادة الإعدادية من أعمال رصد الدرجات وإعداد الكشوف علي الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم وموقع بوابة محافظة قنا، وفي النهاية نتمني لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

اترك رقم الجلوس أسفل الموضوع واحصل على النتيجة فور ظهورها

في حال واجهتكم أي مشكلات في الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا، فقط كل ماعليكم فعله هو ترك رقم الجلوس الخاص بكم أسفل الموضوع في صندوق التعليقات، وسنجيب عليكم بإذن الله.