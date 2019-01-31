نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الأول 2019 عبر موقع مديرية المنيا التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الأول 2019 من أكثر الأمور التي يبحث عنها أولياء الأمور وأبنائهم،

بدأت اليوم الخميس الموافق 17 / يناير / 2019 أعمال إمتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا بمادة اللغة العربية والتي تعد من أهم المواد التي يدرسها الطلاب حيث يتمنون ان يوفقهم الله تعالي في باقي الإمتحانات حتي يحصلوا علي أعلي الدرجات، وقد انتهت أعمال الإمتحانات يوم الخميس الماضي الموافق 24 / يناير / 2019، وحصل بعدها الطلاب علي إجازة نصف العام منتظرين نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الترم الأول 2019.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019

أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا انه سوف يتفقد بعض لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لكي يقف علي اخر التطورات والمستجدات لحظة بلحظه ،ويأتي ذلك من يحرص سيادته علي إنجاح عملية الإمتحانات ، كما اكد سياته ان وجة تعليماته لمديرية التربية والتعلم بالمحافظة لإتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإنجاح عملية الإمتحانات ، كما تمني سيادته لابنائة الطلاب النجاح والتفوق، وأكد على ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019 في موعدها المحدد.

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا اليوم السابع

هذا وتقوم جريدة اليوم السابع وموقعها الإلكتروني بعمل الكثير من التغطيات والمتابعات لجميع أخبار إمتحانات الشهادة الإعدادية بهدف بعث الإطمئنان في قلوب أولياء الأمور والطلاب ، وتنفرد دائما بنشر النتيجة علي الموقع الإلكتروني برابط مباشر وذلك بعد إعتمادها من معالي محافظ المنيا .

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا

قال السيد الأستاذ محمد عزب وكيل أول وزارة التربية والتعليم ان أعمال إمتحانات الشهادة الإعدادية تسير بخطي ثابته نحو تحقيق النجاج ، وأكد سيادته علي أن نتيجة الشهادة الإعدادية سوف يتم إعلانها بمجرد إنتهاء الكنترول من أعمال رصد الدرجات وإعداد الكشوف وإعتمادها من معالي محافظ المنيا، كما أوضح ان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2019 سوف ترفع علي موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظه وأيضا علي بوابة الخدمات الإلكترونية للمحافظة .

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وفي النهاية نتمني الإزدهار والنجاح لكل ابنائنا الطلبة والطالبات من طلاب الصف الثالث الاعدادي.