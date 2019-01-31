نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الاول 2019 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة, ينتظر جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي إعلان النتيجة كما أن أهالي الطلاب ينتظرونها بقلق وتوتر شديد بعد التظلمات والبلاغات التي اقدموا بها لمدرية التربية والتعليم بسبب أمتحان “الجبر ” وذلك بسبب وجود يعض الأسئلة الصعبة على الطلاب وغير موجود بالكتاب الوزاري ومن أجل رفع درجات الطلاب أسرعت كنترولات الشهادة الاعدادية في القاهرة برفع درجات الطلاب ومن المعروف ان هذه السنة من اهم سنوات الدراسة لانها تحدد مصير الطالب المصري فمنهم من يذهب الي المرحلة الثانوي العام أو الثانوية الفنية “زراعي، صناعي، تجاري, والجميع يعلم أن محافظة القاهرة تكون من اوئل المحافظات في إعلان نتيجة تالتة إعدادي ومن المتوقع ظهورها السبت القادم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة.

ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادية الأن في محافظة الجيزة اولا والاسكندرية ثانيا والقاهرة ثالثا كما ذكرنا في الفقرة السابقة وهذا حسب توقعات الطلاب كما يحدث كل سنة وقد اعلن محمد عطية وكيل وزاره التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بان من المتوقع اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي يوم السبت القادم الموافق 2/فبراير/2019 وسيتم اعتمادها عقب انتهاء المراجعة الاخيرة من اللواء “خالد عبد العال” محافظ القاهرة وقد اكد ايضا ان نسبة النجاح قليلة في هذه السنة قد تبلغ 68,8%.

إداراة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

تشمل الإدارات التعلمية نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة ،كلا من إدارة مصر الجديد التعلمية , وإدارة الزيتون التعلمية وإدارة الساحل التعلمية وإدارة غرب القاهرة وإدارة السيدة زينب وإدارة الخليفة والمقطم وإدارة الزواية وإدارة شبرا التعلمية وإدارة شرق مدينة نصر.

روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة القاهرة.

يمكنك الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط ـ————– من هنا

وايضا يمكنك الحصول على النتيجة من خلال هذا الرابط ——– من هنا

الحصول علي نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة 2019.

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