نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الترم الأول 2019 برقم الجلوس البوابة الإلكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية الترم الأول اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة الاسكندرية بنسبة نجاح 86.1%، حيث تقدم لامتحانات الترم الأول 82 ألفًا و699 طالبًا وطالبة، بينما نجح منهم 70 ألفًا و352 طالبًا وطالبة، وتم الانتهاء من أعمال التصحيح، وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019 على موقع البوابة الإلكترونية التابع لمدرية التربية والتعليم محافظة الاسكندرية وحرصت محافظة الإسكندرية، على توفير رابط يسهل لطلاب الشهادة الإعدادية، معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الأسكندرية 2019، والاستعلام عنها بسهولة وذلك من خلال رابطها الإلكتروني، حيث سيقوم الطالب بارسال بياناته الأساسية ورقم جلوسه على الموقع والذي بدوره سيقوم بإرسال نتيجة الطالب على بريده الإلكتروني.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسكندرية

قامت مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الإسكندرية بالإعلان عن نتائج الطلاب عبر موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني بعد أن تم أعتمادها من السيد المحافظ مباشرة لتكون متاحة لجميع طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول من هنا

طريقة معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية 2019