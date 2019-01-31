ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

نقدم نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 برقم الجلوس عبر موقعنا نجوم مصرية، حيث ظهرت منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 وذلك بمحافظة القاهرة بعد ان تم إعتمادها من قِبل المحافظ، ويمكن لكافة الطلاب الحصول على نتائجهم من خلال زيارة موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة” بوابة نتائج التعليم الأساسي“.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة محمد عطية، أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 قد ظهرت على موقع مديرية التعليم بمحافظة القاهرة” بوابة نتائج التعليم الأساسي“، ويمكن الإستعلام عن النتيجة برقم الجلوس الخاص بالطالب.

حيث اعتماد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 للعام الدراسي الأول وجاءت نسبة النجاح 76.6%، ويذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات بلغ عددهم 152848، وحضر منهم 150556 طالب وطالبة، ونجح منهم 115323 طالب وطالبة.

كما جاءت نسبة النجاح فى المدارس الدولية 93.5%، أما المدارس المهنية الإعدادية فبلغت 95.86%، بينما كانت نسبة النجاح فى مدارس الإعدادية المهنية للصم والبكم 100%، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100%، وصعدت إدارة وسط القاهرة التعليمية الى المرتبة الأولي وذلك بنسبة نجاح وصلت الى 97.98%، وجاءت إدارة القاهرة الجديدة يليها بنسبة 92.62%، وجاءت فى المرتبة الثالثة إدارة حلوان التعليمية بنسبة 91.58%.

ويمكن لجميع طلاب الصف الثالث الاعدادي 2019 الحصول على النتيجة من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي.