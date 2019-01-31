نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2019 البوابة الإلكترونية للمحافظة بالتفوق

أدى عدد 100 ألف طالب وطالبة في المرحلة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول بمحافظة الدقهلية تم توزيعهم على 782 لجنة في المحافظة، وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية علي عبد الرؤوف عدد من اللجان للتأكد من عدم وجود مشاكل في الأسئلة أو حالات غش وقال لا يوجد أي مشاكل حتى الآن مع توقع تفوق الدقهلية في حصد نسبة نجاح مرتفعة هذا الترم .

إلغاء امتحان مادة التربية الدينية بعد التأكد من تسريب الأسئلة بالكامل

قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية علي عبد الرؤوف إلغاء امتحان مادة التربية الدينية بعد التأكد من تسريبه بالكامل للصف الثالث الإعدادي وتم الاكتفاء في هذا اليوم بأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وهذا بعد التأكد من تسريب الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حيث تم وضع كافة الأسئلة عبر الفيس بوك من قبل أشخاص غير معروفين، ومن جهته قال إن وزارة التربية والتعليم تحقق في الواقعة لمعرفة من قام بالتسريب ومحاسبة المسؤولين عن الفعل هذا، على أن يتم تجديد الأسئلة في يوم الأربعاء.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية برقم الجلوس الصف الثالث الإعدادي 2019

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي رؤية نتائجهم من خلال كتابة رقم الجلوس الخاص بهم ، وهذا سيكون عبر موقع محافظة الدقهلية والتي سيتم إعلان النتائج عليها، كما ستتوفر نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول عبر موقع مديرية تعليم الدقهلية برقم الجلوس أيضا.

http://www.dakahliya.gov.eg/SitePages/CitizensHomePage.aspx

كما يوفر موقعنا معرفة النتيجة من خلال ترك رقم الجلوس الخاص بكم في تعليق آخر المقال ونحن سنرد على كل تعليق بالبيانات الصحيحة الخاصة به وهي درجات الفصل الدراسي الأول، مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق المستمر في كافة مراحل الحياة.