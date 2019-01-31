نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2019 البوابة الإلكترونية للمحافظة لينك رسمي

ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي إنهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى يدركون الجهد الذي تم بذله ومشاهدة نجاحهم المبهر، وقد أنهى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الترم الأول وتحديدا في نهاية الأسبوع الماضي.

مع انتظار النتيجة والتي من المتوقع أن يتم اعتمادها أول فبراير القادم وقبل بدء الفصل الدراسي الثاني، ويؤدون الامتحانات نحو 86 ألف طالب وطالبة على مستوى محافظة القليوبية وهي تعتبر ثالث أكبر محافظة من حيث عدد الطلاب بعد القاهرة والجيزة.

القليوبية ستتجاوز نسبة نجاح الصف الثالث الإعدادي العام الماضي

جدير بالذكر أن نسبة نجاح الشهادة الإعدادية العام الماضي لمحافظة القليوبية كانت بنسبة 81% على أن يتم حصول نسبة أكبر من العام الماضي من الممكن أن تتجاوز ال85%، وأكد محافظ القليوبية علاء عبد الحليم مرزوق إن تأمين لجان الامتحانات تتم بشكل ممتاز تحت قيادة مدير أمن المحافظة شاكر رجال الشرطة، والعاملين في وزارة التربية والتعليم أعضاء هيئة التدريس المراقبين على لجان الامتحانات لما يقومون به من تسهيل الامتحانات على الطلاب وخلق بيئة هادئة غير متوترة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية برقم الجلوس الترم الاول 2019

في نفس السياق قال وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة القليوبية طه عجلان أن أسئلة الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، على أن يتم تكريم الأوائل على المحافظة بعد اعتماد النتائج بشكل رسمي في فبراير القادم. ويمكن لطلاب محافظة القليوبية الحصول على النتيجة من خلال بوابة المحافظة أول مديرية تعليم القليوبية برقم الجلوس.

http://qalyoubia.moe.gov.eg/ar/EServices/Pages/ExamResultSearch.aspx

ونحن سنتيح لكم رابط المواقع التي تنشر النتائج بشكل رسمي فور اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم والمحافظة كما يمكنكم ترك تعليق مكتوب به رقم الجلوس وسيتم الرد على كل رقم بالدرجات الخاصة به بالشهادة الإعدادية الترم الاول ، متمنين لكم النجاح في كافة المراحل التعليمية.