هنا رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة

للطلبة والطالبات من أبناء الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة، أعتمد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2018/2019، وذلك بعد أن أنتهت أعمال كنترول الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة نحو 76.6%، حيث تقدم لأداء إمتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة للفصل الدراسي الأول على مستوى محافظة القاهرة نحو 152848 طالب وطالبه، أدي منهم الامتحانات نحو 150556 طالب وطالبه، وبلغ عدد الناجحين في الشهادة الاعدادية هذا العام نحو 115323 طالب وطالبه.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة:

يمكن للطلبة والطالبات في الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة من خلال ما يلي :

1- الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي بالضغط هنا

2- من خلال كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع وسوف نقوم وعلى الفور بالبحث عن النتيجة بالنيابة عنكم.

من جهته قال الاستاذ محمد عطيه وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بأن السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد أعتمد نتيجة المدارس الدولية، حيث بلغت نسبة النجاح نحو 93.5%، كما أن إدارة وسط القاهرة التعليمية قد أحتلت المرتبة الأولي من بين الادارات التعليمية وبلغت نسبة النجاح بها نحو 97.98%، ثم تلتها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة 92.62%، ثم إدارة حلوان التعليمية في المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 91.58%.