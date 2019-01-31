اعرف نتيجتك بالشهادة الإعدادية 2019 في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة القاهرة بفارغ صبر حيث انهم قد انهوا الامتحانات يوم الخميس الماضي ، وقد ظهرت منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة على موقع مديرية التربية والتعليم.

وقد قال محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة القاهرة أن نتيجة الشهادة الإعدادية ظهرت على موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس ويمكن لأي طالب الحصول على النتيجة .

وقد اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2019 بنسبة نجاح وصلت 76.6% حيث تقدم لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي 152848 طالب وطالبة وقد أدي منهم الامتحانات 150556 طالب وطالبة نجح منهم 115323 طالب وطالبة

بالإضافة أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اعتمد نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 93.5% وقد حضر 5632 وقد نجح منهم 5266 طالب وطالبة ، وقد بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 100% وقد نجح 84 طالب وطالبة الذين تقدموا للامتحان وقد بلغت نسبة نجاح المكفوفين 36 طالب وطالبة الذين تقدموا للامتحانات.

وقد احتلت أدارة وسط التعليمية المرتبة الأولي حيث بلغت نسبة النجاح بها 97.98% ثم جاءت بعدها أدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة 92.62% ثم أدارة حلوان التعليمية في المرتبة الثالثة بنسبة 91.58%.