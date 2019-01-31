نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول جميع المحافظات

بدأت عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول تنتشر بين طلاب الصف الثالث الاعدادي وذويهم داخل جميع محافظات مصر المختلفة، حيث يسعى كل طالب وأسرته معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية من أجل إدخال الفرحة والسرور على أسرته، ومن ثم الالتحاق بالتعليم الثانوي الذي يرغب فيه الطالب في استكمال مسيرته التعليمية به.

ومن خلال هذا المقال سنقوم بوضع نتائج كافة محافظات مصر المختلفة من أجل التسهيل على قراء موقع نجوم مصرية في استخراج والاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي والمعرفة باسم نتيجة الشهادة الاعدادية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

قام اللواء أحمد الراشد محافظ الجيزة باعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية 2019 بالمحافظة، وقد بلغت نسبة النجاح في اعدادية الجيزة حوالي 71.23% بزيادة في نسبة النجاح بواقع 2% عن الموسم الدراسي الماضي، ويمكن الآن لطلاب محافظة الجيزة الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية بالمحافظة من خلالزيارة موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة من خلال الرابط gizaedu.gov.eg، أو يمكنكم وضع تعليق بأسفل المقال به رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد معرفة نتيجته.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة قبل قليل من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية وذلك من خلال خدمة الاتصال عبر التليفون الأرضي، وخصصت المديرية رقم 09000100 من أجل أن يقوم به الطلاب وأسرهم بالاستعلام عن نتيجة، قبل أن تكون متاحة خلال الساعات القادمة عبر موقع بوابة التعليم الأساسي.

نتيجة اعدادية كفر الشيخ

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ مساء أمس الأربعاء الموافق الثلاثون من يناير من العام الجاري، ويمكن الآن لطلاب محافظة كفر الشيخ معرفة كافة التفاصيل حول النتيجة من خلال زيارة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2019 الفصل الدراسي الأول والذي سيحولكم على موضوع به كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة والملف الذي به نتائج كافة الطلاب.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية

تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية وبلغت نسبة النجاح بالمحافظة بحوالي 86.1% من إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحانات، ويمكن الآن التوجه إلى موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية ومن ثم الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

هذا ومن المقرر أن يتم ظهور نتائج الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول في محافظات الجمهورية تباعاً خلال الساعات والأيام القادمة، حيث سنقوم معكم بمتابعة كل ما هو جديد حول نتائج الطلاب في كافة المحافظات.