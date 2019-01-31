نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الأول 2019 برقم الجلوس من موقع بوابة نتائج التعليم...

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الأول أعلن محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، عن الموعد النهائي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، والمقرر أن يكون ظهر اليوم الخميس 31 يناير، بعد ان انتهت لجان المحافظة من تجميع النتيجة، وكان قد اعتمد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 76.6% على مستوى سائر إدارات محافظة القاهرة التعليمية، وأصبحت النتيجة متاحة الآن لجميع الطلبة للإستعلام عنها بالإسم ورقم الجلوس من موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي التابع لمدرية التربية والتعليم بالقاهرة، وتقدم المحافظ بتهانيه للطلبة الناجحين متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح.

نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بمحافظة القاهرة:

نشرت اليوم الخميس نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي،لتكون متاحة امام الطلبة للاستعلام عنها بأرقام جلوسهم، كما اتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة رقم مختصر للإستعلام عن النتيجة وهو (09000100).

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة الترم الأول الآن من هنا

طريقة معرفة نتيجة اعدادية القاهرة الترم الأول 2019