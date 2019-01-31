نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول محافظة القاهرة و المنوفية و الدقهلية و الشرقية الشهادة...

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول محافظة القاهرة ظهرت منذ ساعات قليلة، و اعتمدها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، و بلغت نسبة النجاح هذا العام 76.6%، و من المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة المنوفية والدقهلية والشرقية خلال الأيام القادمة، حيث مازالت كنترولات المحافظات الثلاثة، تقوم بالتصحيح الدقيق، و المراجعة لاجابات الامتحانات، و سيتم تجميع الدرجات و رصدها، و بعدذلك سيتم اعتماد النتيجة فى كل محافظة على حدة، و ستُرفع النتيجة على مواقع نتائج مديرية التربية و التعليم.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول محافظة القاهرة

تم اليوم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة القاهرة، و تم رفعها على بوابة التعليم الأساسى التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، و يمكن الحصول على النتيجة من هذا الرابط برقم جلوس الطالب.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول محافظة المنوفية

بعد انتهاء مراجعة الامتحانات و رصد و تجميع درجات الطلاب سيقوم محافظ المنوفية باعتماد النتيجة، و بعد يتم رفع النتيجة على مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية من خلال هذا الرابط و سيتم تفعيل الرابط فور اعلان النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول محافظة الدقهلية

فى غضون الايام المقبلة سيتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال مديرية التربية والتعليم بالدقهلية و يمكن دخول من هذا الرابط برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول محافظة الشرقية

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة الشرقية من خلال هذا الرابط باستخدام رقم الجلوس