نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية برقم الجلوس

يترقب طلاب الصف الثالث الاعدادي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الأول لعام 2019م، وكذلك بجميع المحافظات التي لم تعلن بها النتيجة حتي الآن، حيث زاد التوتر خاصة عند إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في بعض محافظات الجمهورية، كمحافظة الإسكندرية والجيزة وكذلك كفر الشيخ، فظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي في المواقع الرسمية لتلك المحافظات، لذا ينتظر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية من قبل الطلاب والطالبات.

من خلال كتابة رقم الجلوس بموقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية يتم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول لعام 2019-2020م، ففي جميع الإدارات بمحافظة الشرقية يتم تصحيح الأوراق الامتحانية وتجميع الدرجات ورصدها في الكنترولات، ثم يتم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم طارق شوقي ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، ثم يتم إعلانها على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في الشرقية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس بالمكان المخصص له والضغط على عرض النتيجة بموقع مديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية للحصول على النتيجة، فتعرض له المجموع الكلي والتفصيلي لدرجات المواد التي قام بامتحانها، حيث بحصوله على نتيجة الترم الأول للصف الثالث الإعدادي و النجاح يكون قد تبقي له نتيجو ونجاح الترم الثاني هو الذي يفصله عن المرحلة الجديدة المختلفة عن المرحلة الإعدادية وهي المرحلة الثانوية سواء العام أو الفني التجاري أو الزراعي أو الصناعي.

ظهرت النتيجة في محافظة الإسكندرية وكذلك محافظة الجيزة ومحافظة كفر الشيخ والقاهرة ولكن مازال الانتظار قائم في باقي محافظات جمهورية مصر العربية ومن ضمنهم نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية، كما تتم عملية التظلم للمواد وفحص أي مادة يشكك الطالب في صحة تصحيحها بعد صدور نتيجة الشهادة الإعدادية في كل محافظة بعد أسبوعين منها، حيث يكون هناك رسوم مخصصة لكل مادة على حدا، كما أن النتيجة تظهر في بعض المحافظات في المدارس فقط ولكن ستطهر في محافظة الشرقية إلكترونيا وأيضا ستظهر بالمدارس عقب ظهورها بالموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، كما أننا نتمني النجاح والتوفيق لجميع الطلاب بجميع المحافظات.