نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة و الاسماعيلية و بور سعيد و الاسكندرية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية ينتظرها كثير من طلبة الصف الثالث فى محافظة القاهرة و الاسكندرية و الاسماعيلية و بور سعيد، و قد ظهرت نتيجة اعدادية القاهرة، و اعتمدها صباح اليوم السيد محافظ القاهرة، حيث بلغت نسبة النجاح بين الطلاب 76.6%، كما ظهرت نتيجة محافظة الجيزة، و مرسى مطروح و جنوب سيناء، فى الأيام القادمة ستتوالى ظهور نتيجة باقى المحافظات، و سوف ننشر لكم روابط نتائج محافظة الاسكندرية و الاسماعيلية وبورسعيد.

نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القاهرة

ظهرت منذ ساعات قليلة، نتيجةالشهادة الإعدادية الترم الاول بمحافظة القاهرة، و ذلك على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة و يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة التعليم الأساسى ولمعرفة النتيجة هنا يمكن الاستعلام برقم الجلوس .

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية

طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسماعيلية، يمكن الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الترم الأول 2019 بالإسماعيلية من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية و سيتم تفعيل الرابط فور ظهور النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد

لجميع طلاب الصف الثالث الاعدادى محافظة بورسعيد، يمكن معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول من خلال موقع مديرية التربية والتعليم ببور سعيد و ذلك عن طريق دخول هذا الرابط برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية

بالنسبة لطلاب الشهادة الاعدادية الترم الأول محافظة الاسكندرية، يمكنهم الاستعلام عن النتيجة عبرهذا الرابط باستخدام رقم الجلوس.