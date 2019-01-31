نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم أو رقم الجلوس يناير 2019

أعلن وكيل وزراة التربية والتعليم بالجيزة “محمد عطية” أن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة ظهرت منذ دقائق رسمياً على موقع مُديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ويمكن لأي شخص الدخول عبر الرابط الذي سنعرضه في نهاية الموضوع وكتابة اسمه أو رقم جلوسه للحصول على نتيجته بالتفصيل.

واعتمد محافظ القاهرة نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 وأعلن أن نسبة النجاح وصلت إلى 76.6% حيث نجح 115323 طالب من أصل 150556 طالباً تقدموا للامتحان.

نتيجة الإعدادية بالمدراس الدولية

واعتمد المحافظ “خالد عبد العال” النتيجة النهائية للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمدراس الدولية والتي بلغت نسبة النجاح بها 93.5% حيث نجح 5266 طالب من أصل 5632 تقدموا للامتحان.

أما الإعدادية المهنية فقد بلغت نسبة النجاح بها 95.86% حيث نجح 2411 طالب من إجمالى 2515 طالب تقدموا للامتحان هذا العام، وبالنسبة للإعدادية المهنية للصم والبكم فقد بلغت نسبة النجاح 100% وكذلك نبالسبة للمكفوفين.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

للحصول على نتيجتك في الشهادة الإعدادية بمدراس محافظة القاهرة المختلفة عن طريق الاسم أو رقم الجلوس يمكنك الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة من هنــــــــــا.