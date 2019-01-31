نتيجة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس موقع مديرية التربية والتعليم ونتائج التعليم الأساسي

ظهرت نتيجة الإعدادية محافظة القاهرة الان عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي التابع لموقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يمكن الدخول على الرابط المرفق للاستعلام عن نتيجة إعدادية القاهرة 2019 برقم الجلوس، وفق تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم، وبالتالي التعرف على الدرجات التي تحصل عليها الطالب او الطالبة في اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2018-2019 .

محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال اعتمد صباح الخميس 31 يناير 2019، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2018-2019، وجاءت نسبة النجاح في مدارس التعليم العام 76.6%، في حين كانت النسبة لمدارس المكفوفين ضعاف السمع 100%، وسنرفق لكم البيان الذي صدر عن مديرية التربية والتعليم في القاهرة لتوضيح باقي النسب وترتيبها على مستوى الإدارات التعليمية في نتيجة الإعدادية محافظة القاهرة، ويستطيع الطلاب واولياء الامور الدخول على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن الدرجات الأن.

نسب نتيجة الإعدادية محافظة القاهرة 2019

مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة نشر بيان هنئة في الطلاب بمناسبة اعتماد نتيجة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الاول من العام الدراسي 2018-2019، وتم الإشارة لترتيب إدارات التعليم التابعة للمديرية من حيث نسبة النجاح للتعرف على التفاصيل نرفق لكم البيان الصادر عن تعليم القاهرة.

صرح الأستاذ / محمد عطية وكيل أول الوزارة – مدير المديرية

أن نسبة النجاح بالإعدادية العامة بلغت (76.6%).

و نسبة النجاح (للمكفوفين) 100 %

ونسبة النجاح (للصم وضعاف السمع) 100 %

ونسبة النجاح (القسم المهنى) 96 %

بينما بلغت نسبة النجاح (للمدارس الدولية) 93.5%

والإعدادية الرياضية 75%

وكان ترتيب الإدارات التعليمية الأولى على مستوى المديرية كالآتي

: 1) إدارة وسط القاهرة التعليمية بنسبة نجاح 97.9 %

: 2) إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة نجاح 92.6 %

:3) إدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 91.6 %

:4) إدارة الشروق التعليمية بنسبة نجاح 91.5 %

:5) إدارة غرب القاهرة التعليمية بنسبة نجاح 90.2 %

كما قدم معالي محافظ القاهرة التهنئة لابنائة الطلبة والطالبات الناجحين وتمني التوفيق للجميع

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي

الاستعلام عن نتيجة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة من خلال الدخول على رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي برقم الجلوس واتباع التعليمات، او الاتصال على رقم الهانف 09000100 للتعرف على درجات الطالب او الطالبة.