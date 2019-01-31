خلال ساعات نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية الترم الأول 2019

مع انتهاء الامتحانات لكل المراحل الدراسية وبدأ أجازة نصف العام الدراسي لكل المراحل ينتظر الطلاب بفارغ الصبر ظهور نتائج الترم الأول من العام الدراسي 2018/2019Kوتتوالي ظهور النتائج ومن ضمن الطلاب المنتظرين لظهور نتائجهم طلاب المرحلة الإعدادية علي مستوي الجمهورية، ففي محافظة القليوبية يبحث كلآ من الطلبة وأولياء الأمور علي النتيجة علي الإنترنت وعلي غيره من المواقع التعليمية المشهورة والتي تتنافس في عرض النتيجة وإظهارها بشكل حصري.

نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية

ويقوم محافظ القليوبية باعتماد النتيجة النهائية للترم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بعد انتهاء لجان الكنترول من جميع أعمال التصحيح والمراجعة تمهيدا لاعتمادها وتوزعها علي الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة قبل نشرها في المدارس.

ولقد جاءت أسئلة الترم الأول في مستوي الطالب المتوسط مع شكوي بعض الطلاب من صعوبة بعض المواد الدراسية، ويمكن للطالب وولي الأمر الدخول علي بوابة التعليم الأساسي للوزارة والإطلاع علي النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

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ويعيش الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الفترة حالة من القلق والتوتر مع ظهور النتيجة للاطمئنان علي مستواهم الدراسي مع الاستعداد للترم الثاني من الفصل الدراسي الحالي2018/2019.

وتبعا لعدد من التصريحات فمن التوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، ومع ظهور النتيجة يمكن للطالب وولي الأمر من الإطلاع علي نتائجه في كل المواد الدراسية مما يشجعه للانتقال للترم الثاني بحماس وتفوق وينشر علي مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية العديد من الروابط التي تمكن الطالب من الدخول عليها ومعرفة نتيجته.