الآن…. نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية التيرم الأول 2019

مع اقتراب لحظة إعلان النتائج النهائية لجميع المراحل الدراسية بعد إنتهاء فترة الإمتحانات والبدء في أجازة نصف العام الدراسي يشعر الطلاب وأولياء الأمور بحالة من القلق والترقب للإطمئنان علي نتيجة الترم الاول من العام الدراسي 2018/2019 ، ومن ضمن الطلاب المتطلعين لظهور نتائجهم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية فلقد ظهرت النتائج في عدة محافظات آخري علي مستوي الجمهورية مثل القاهرة والجيزة وسوهاج وغيرها من المحافظات، وينتظر الطلاب بالدقهلية الاطمئنان علي نتائجهم لمعرفة مستواهم الدراسي في جميع المواد استعدادا للترم الثاني من العام الدراسي.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية

ومع انتهاء لجان الكنترول من جميع أعمال التصحيح والمراجعة يقوم محافظ الدقهلية باعتماد النتيجة لتوزعها علي الإدارات التعليمية لنشرها في المدارس.

وتقوم مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بنشر النتيجة بجانب نشرها علي الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي بجانب بعض المواقع التعليمية التي تعرضها بعدة روابط لسهولة الحصول عليها، كما تعرض علي البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية ويتم البحث عن النتيجة بكتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

اقرأ أيضا

ترقبوا الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2019

الآن…استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الأول 2019

ومن المنتظر ظهور النتيجة خلال الأسبوع الأول من فبراير كما أكد محافظ الدقهلية الدكتور / كمال شاروبيم بعد تصحيح جميع أوراق الطلاب.

كيفية الاستعلام عن النتيجة؟

يتم الاستعلام عن النتيجة بإتباع عدة خطوات وهي :