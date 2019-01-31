أاستعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الإعدادي “إعدادية القاهرة” استخرج برقم الجلوس عبر رابط...

خلال ساعات من المتوقع ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 بمحافظة القاهرة، حيث اقترب اعتماد وظهور نتيجة ثالثة إعدادي بالقاهرة خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالعديد من المحافظات الأخرى، في الوقت التي انتهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من تصحيح أوراق طلاب إعدادية القاهرة الترم الأول، وستكون متاحة في القريب العاجل من خلال رقم الجلوس.

وسوف تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال الساعات المقبلة ومن المتوقع ان يعتمدها محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال خلال الساعات المقبلة مع انتهاء عمليات التصحيح واقتراب انتهاء عملية المراجعة وتجميع الدرجات، والتي من المتوقع أن تنتهي خلال الساعات المقبلة وبعد ذلك سوف تظهر النتيجة عبر موقع نتائج التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة برقم الجلوس، وكانت نسب النجاح في الترم الأول ف العام الماضي 68%، فكم ستكون نسبة النجاح هذا العام؟.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة

نتيجة الصف الثالث الاعدادي القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة نتيجة نصف العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 بنسبة نجاح بلغت 76.6% حيث تقدم لأداء امتحانات الترم الأول هذا العام (152848) حضر منهم (150556) طالب نجح منهم (115323) طالب .

واعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية وإعدادية الصم وضعاف السمع والمكفوفين خلال نفس البيان، وجاءت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية في المركز الأول.