موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة لنتائج الشهادة الإعدادية الترم الاول 2019 اليوم

نتيجة الشهادة الإعدادية ظهرت على موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة هو موقع رسمي تابع لوزارة التربية والتعليم مباشرة، وقد ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بنسبة نجاح 76.6%، وقد أدى الامتحانات 150556 ألف طالب، نجح منهم 113523 طالب فقط، وهي نسبة نجاح أعلى من العام الماضى، وقد صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة محمد عطية بأن:

نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة أصبحت متاحة على موقع مديرية التربية والتعليم.

وقد تم إنشاء موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بغرض خدمة أولياء الأمور وتوفير الوقت والجهد عليهم، بالإضافة إلى عدد من الأهداف منها الإعلام بأنشطة المديرية وأخبارها والنجاحات التي تمكنت من تحقيقها، ويمكن من خلاله القيام ببعض المهام كالتقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وكذلك التعرف على جداول الامتحانات للصفوف الدراسية المختلفة، وتعد نتائج الامتحانات على موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة من أهم الخدمات المقدمة لأولياء الأمور، لذا نقدم لكم موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة مع شرح لأهم أقسامه والخدمات التي يقدمها، وطريقة التعامل مع الخدمات التي يقدمها الموقع فتابعونا.

وسيتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 على موقع بوابة التعليم الأساسي التابع لموقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة يوم اليوم .

موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة

يمكنك الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة، ويمكنك اختيار القسم المناسب حسب الخدمة التي ترغب بها، فبعد الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة يمكنك الاختيار حسب رغبتك:

الرئيسية.

رياض أطفال.

نتائج الامتحانات.

مركز المعلومات.

يفضل الضغط على الرئيسية حتى يعمل معك الموقع بشكل أفضل مديرية التربية والتعليم القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية على بوابة التعليم الأساسي موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة

بوابة التعليم الأساسي هي الموقع الرسمي لظهور نتيجة الشهادة الاعدادية، وهو موقع تابع لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وقد ظهرت النتائج عليه اليوم، حسبما صرح محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وأصبح يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2019 من خلال بوابة التعليم الأساسي.

تصبح نتائج امتحانات جميع الصفوف الدراسية متاحة على موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة بمجرد ظهورها، وتتفرد في ذلك محافظة القاهرة عن المحافظات الأخرى، إذ يتم نشر نتائج امتحانات صفوف النقل على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

الخدمات التي يقدمها موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة

يقدم موقع مديرية التربية والتعليم خدمات إعلامية كالتعريف بأهم أخبار المديرية وما تمكنت المديرية من تحقيقه، إلا أنها تقدم خدمات أخرى:

التقديم لرياض الاطفال.

جداول الامتحانات.

نتائج الامتحانات.

التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة

انتهى التقديم المرحلة الثالثة لرياض الأطفال، إذ قرر محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم مد فترة التقديم تيسيرًا على أولياء الأمور، وذلك حتى 22 ديسمبر 2018، ويمكنك الضغط للتقديم من خلال الصفحة الرئيسية كما هو موضح بالخطوات:

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة الصفحة الرئيسية. اختيار التقديم المرحلة الثالثة لرياض أطفال.

اختيار الإدارة التعليمية التابع لها الطفل. قبل تعديل رغباتك لقبول طفلك يمكنك التعرف أولًا على الأماكن المتاحة في المدارس، ولك كما هو موضح بالصورة.

سيظهر لك ملف PDF به جميع الأماكن المتاحة في المدارس التابعة لإدارتك التعليمية، ولكن انتبه إن كنت تقوم بتصفح الموقع من خلال الموبايل، يجب أن يكون لديك تطبيق الـ PDF، أو يمكنك تصفح الملف من خلال الموقع.

Download (PDF, 543KB) نعود مرة أخرى ونختار الإدارة التعليمية التابع لها، ومن ثم بدء إدخال البيانات والرغبات حسب الأماكن الخالية بالمدارس وفقما قمنا بمتابعته وشرح بالسابق.



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