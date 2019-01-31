ارتفاع أسعار الذهب 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 650 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 31 يناير 2019 ارتفاعاً كبيراً سجل 6 جنيهات، نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب عالمياً بنسبة 0.92% لترتفع من 1314 دولار إلى 1322 دولار حتى تلك اللحظة مع اتجاه ارتفاع ملحوظ.

وبلغ الجرام عيار 21 نحو 650 جنيها للجرام، وهو أعلى سعر للمعدن النفيس في مصر منذ إبريل 2018.

بينما بلغ الجرام عيار 18 نحو 557 جنيها، وسجل الجرام عيار 24 نحو 742.85 جنيها، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى وزن 8 جرامات عيار 21 نحو 5200 جنيها، وسجل الجرام عيار 1322 دولاراً.

وكانت صادرات الحلى والأحجار الكريمة بلغت تراجع بنسبة 31% في عام 2018 لتسجل 1.45 مليار دولار مقارنة 2.098 مليار دولار في عام 2017.

وأعلن تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات، أن الإمارات أكبر مستورد ذهب وحلى من مصر في 2018 لتسجل 1.2 مليار دولار بانخفاض سجلت نسبة 23% لتسجل 1.6 مليار دولار في عام 2018، وتراجعت صادرات القطاع إلى سويسرا بنسبة 72% لتسجل 75 مليون دولار مقارنة بـ 268 مليون دولار في عام 2017.

وأوضح التقرير، تراجع صادرات الحلي والأحجار إلى لبنان بنسبة 28% لتبلغ 68 مليون دولار في عام 2018 مليون في عام 2017، في ما انخفضت الصادرات إلى تركيا بنسبة 70% لتسجل 33 مليون دولار مقابل 11 مليون دولار.