هنا البوابة الالكترونية بالدقهلية.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “ثالثة اعدادي”...

تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية من قبل المحافظ الدكتور كمال شاروبيم فور نهاية أعمال تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي انتهت يوم الرابع والعشرون من شهر يناير الحالي، وبالرغم من انقضاء أسبوع كامل على نهايتها، إلا أن نتيجة إعدادية الدقهلية لا تزال في مرحلة التصحيح، ويبدو أن اعتمادها سيكون منتصف الأسبوع القادم.

وتضم مديرية التربية والتعليم بالدقهلية العديد من المدارس الإعدادية على مستوى الإدارات التعليمية التابعة لها، ومن تلك المدارس، مدرسة المنصورة الاعدادية بنات، مدرسة بلقاس الاعدادية، مدرسة أحمد زويل للخطوط العربية، مدرسة الملك الصالح الاعدادية، مدرسة المنصورة الحديثة الاعدادية، مدرسة شجرة الدر الدولية، مدرسة السيد عائشة الاعدادية، مدرسة العروبة، مدرسة مصطفى حكم الاعدادية المشتركة، مدرسة الحاج حاتم موسى، مدرسة بن لقمان، مدرسة علي مبارك الاعدادية، مدرسة الدكتور حمدي الطاهري، مدرسة عبد المنعم سند، مدرسة رشدي صادق همام، مدرسة جديلة الإعدادية، مدرسة عثمان بن عفان، مدرسة ميت طريف، مدرسة جيهان السادات الاعدادية بنات، مدرسة البساتين.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية

نوفر لكم رابط نتيجة إعدادية الدقهلية فور اعتمادها من خلال رابط البوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم مباشرة، ويمكنكم الاستعلام عنها فور ظهورها برقم الجلوس للطالب.

يذكر أن نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات تشمل المجموع الكلي ودرجات الطالب في جميع المواد التي امتحن فيها.

وكان علي عبد الرؤوف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية قد قرر إلغاء امتحان التربية الدينية بعد التأكد من تسريبه كاملاً على مواقع التواصل الامتحان..