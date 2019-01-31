نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس الترم الأول عبر البوابة الإلكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس سنقوم بتقديمها لحضراتكم من خلال هذا التقرير، حيث ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ الآن، ويمكنكم الآن استعلام النتيجة برقم الجلوس من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم الذي سنقوم بتوفيره لكم خلال هذا التقرير.

هذا وقد قام الدكتور “إسماعيل طه” محافظ كفر الشيخ باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ، وسجلت نسبة نجاح بقيمة 85.76%، وقد تمت إجراءات اعتماد النتيجة في حضور وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، الدكتورة “بثينة كشك”.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ

أعلنت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة الدكتورة “بثينة كشك” بالكشف عن تفاصيل نتيجة الشهادة الاعدادية 2019، حيث أشارت إلى أعداد الطلاب المتقدمين لآداء اختبارات الترم الأول والتي وصلت إلى 52302 طالب وطالبة، ووصلت أعداد الطلاب الفعليين المتقدمين لآداء الامتحان نحو 51766 طالب وطالبة، نجح من بينهم 44397 طالب وطالبه بنسبة تتعدى ال50%.

وجاءت إدارة بيلا في المرتبة الأولى من بين إدارات محافظة كفر الشيخ، تليها إدارة سيدي غازي وشرق كفر الشيخ وقلين، يليها غرب كفر الشيخ وفوه والحامول والرياض يليها سيدي سالم ودسوق ومطوبس وبلطيم ومن ثم برج البرلس، أما بالنسبة لترتيب المواد من حيث نسبة النجاح في كل مادة فقط جاء كالتالي: مادة اللغة العربية يليها مادة اللغة الانجليزية ومن ثم الدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم يليها الحاسب الآلي والتربية الدينية وأخيرًا التربية الفنية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة كفر الشيخ خلال التصريحات التي قامت بها، أن أعداد الطلاب المكفوفين الذين قد تقدموا لآداء اختبارات الترم الأول من المكفوفين قد وصلت إلى 5 طلاب، وقد نجحوا جميعًا في الاختبارات، بينما وصلت أعداد الطلاب من ضعاف السمع إلى 40 طالب وطالبة، وقد نجحوا هم أيضًا.

بينما وصلت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ إلى 97.91% طالب وطالبة بالنسبة للمدارس المهنية، حيث حضر نحو 1126 طالب وطالبة الاختبارات، بينما غاب عدد 106 طالب وطالبة.

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

ويمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ من خلال رابط:

حيث تقوم بإدخال رقم الجلوس فس المكان المخصص له والضغط على بحث، وانتظار تحميل النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ ظهرت، ويمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب في المحافظة من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم، حيث يتيح الموقع إمكانية الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فقط، وللمزيد من الاستفسارات، يمكنكم ترك ما لديكم من استفسارات في تعليقات هذا التقرير.