رابط مباشر نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة نصف العام عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي...

نتابع معكم لحظة ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019، وذلك بعد نهاية امتحانات الترم الأول لطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بجميع مدارس القاهرة، حيث ينتظر أن تكون مديرية التربية والتعليم بالقاهرة من أولى المديريات التي تعتمد نتيجة الإعدادية كما كان في السنوات السابقة، وتكون متاحة عقب اعتمادها مباشرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة هنا

وتمر المراحل التي تسبق إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة عقب نهاية امتحانات كل مادة مباشرة، تدخل أوراق الطلاب في لجان التصحيح، والتي تنتهي من عملها في غضون أيام قليلة، قبل أن يتم رفع الدرجات لمراجعتها ورصدها من خلال لجان المراجعة والرصد، قبل أن يتم اعتماد النتيجة وعرضها على السيد المحافظ اللواء خالد عبد العال، وتصبح متاحة إلكترونياً وفي المدارس خلال ساعات.

بوابة نتائج التعليم الاساسي

تعتبر بوابة نتائج التعليم الأساسي هي المنفذ الرسمي عبر الإنترنت للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية إلكترونياً بالرقم القومي ورقم الجلوس لجميع المدارس والطلاب بالقاهرة، وبالتالي سنتابع معكم أخر تطورات ظهور النتيجة على مدار الأيام القادمة، وتحديث الروابط المباشرة للحصول عليها.

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول “الفصل الدراسي الأول” من خلال التوجه إلى تبويب “نتائج النقل الأساسي” في أقصى يمين الموقع، ومن ثم اختيار العام الدراسي 2019، والصف الدراسي “الثالث الإعدادي”، ثم الرقم القومي، ثم المرحلة الدراسية، قبل الضغط على “بحث” للحصول على النتيجة حال ظهورها.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة

أوضح محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، إن تجميع نتيجة الشهادة الاعدادية لا يزال جارياً من الكنترولات ومراجعاتها مشيرا الى هناك 34 كنترول يتم تجميعهم، مؤكداً أن نتيجة الإعدادية ستكون متاحة نهاية الأسبوع الحالي.

وينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة الإعلان الرسمي عن نتيجة الفصل الدراسي الأول، حيث اقترب للغاية توقيت صدورها عبر الموقع الرسمي للتربية والتعليم، خاصة أن هناك عدد من المحافظات قد تم الإعلان عن النتائج الخاصة بها.

وكانت نتيجة الترم الأول لطلبة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2018 محافظة القاهرة حققت بنسبة نجاح 68.8 في الميه واقتربت توقيت إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 من الظهور، وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة خلال الساعات الماضية، وهو ما يعني اقتراب ظهور محافظة القاهرة، فدعونا ننتظر ونرى.

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي منذ قليل بنسبة نجاح 76.6% حيث تقدم لأداء امتحان الترم الأول هذا العام (152848) حضر منهم (150556) طالب نجح منهم (115323) طالب .

واحتلت إدارة وسط القاهرة التعليمية المركز الأول فيما جاءت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية في المرتبة الثاني مباشرة بنسبة 92.62 %، ثم إدارة حلوان التعليمية في المرز الثالث بنسبة نجاح حوالي 91.58 %.