يسرا اللوزي خارج السباق الرمضاني

تشارك الفنانة يسرا اللوزي ببطولة مسلسل زودياك الجديد، والذي سيتم عرضه خارج السباق الرمضاني مع المخرج محمود كامل، يبدأ بـ12 حلقة ومن المقرر عرضه على شبكة view.

بدأت الفنانة يسرا اللوزى تصوير مشاهدها الأولى من مسلسل جديد مكون من 12 حلقة، للعرض خارج السباق الرمضاني المقبل بعنوان "زودياك" للمخرج محمود كامل.

ويشارك معها في بطولة العمل الفنانة انجى أبو زيد والفنان محمد مهران وأحمد خالد صالح والفنان الشاب خالد انور، وأسماء أبو اليزيد بالإضافة لضيوف شرف مثل كامل إبراهيم ومحمود جمعة وزيزى داغر.

وتدور أحداثه في قضية مهمة هي الهجرة غير الشرعية ويعد المسلسل عالمي حيث أنه يذاع على شبكة "view" في منطقة شرق آسيا هي شبكة شبيهة لشبكة "نتفيلكس".

وانطلق التصوير الأيام الماضية في الديكور الخاص بالعمل بمدينة 6 أكتوبر.

يشار إلى أن يسرا اللوزى تشارك في موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل "كلبش 3" مع النجم أمير كرارة، والذي انطلق تصويره الفترة الماضية، كما تعاقدت على فيلم "تصفية حساب" للنجم عمرو سعد الأيام القليلة الماضية.