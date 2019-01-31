منوعات

اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس رابط مديرية التربية والتعليم

0 نشر
0 0 تبليغ

ظهرت منذ قليل نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الأول، حيث اعتمد السيد محافظ القاهرة  اللواء خالد عبد العال  نتيجة الصف الثالث الاعدادى الفصل الدراسى الأول 2019، و قد بلغت نسبة النجاح هذا العام 76.6%، و قد أكدت التصريحات الواردة عن النتيجة، عدد الطلاب و الطالبات الذين تقدموا لأداء لامتحان الشهادة الاعدادية الترم الأول هذا العام هم152848 طالب، و قد بلغ عدد الطلاب الحاضرين 150556 طالب، و قد نجح منهم115323 طالب، و قد جاءت إدارة وسط القاهرة التعليمية فى المركز الأول بنسبة نجاح  97.98 %، جاءت بعدها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية و بلغت نسبة النجاح بها 92.62 %، ثم جاءت فى المركز الثالث إدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 91.58 %.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الأول

حيث انتهت عمليات التصحيح و المراجعة، و بعد ذلك تمت عملية رصد الدرجات، و قد تم اعتماد نتيجة المدارس الدولية و بلغت نسبة نجاح بلغت 93.5 %،  و قد تقدم لاداء الامتحانات من هؤلاء الطلاب 5632 طالب، وقد نجح 5266 طالب، بينما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية المهنية 95.86 %،تقدم لأداء الامتحان هذا العام 2515 طالب، نجح منهم 2411 طالب،وبالنسبة للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع، فقد بلغت نسبة النجاح 100% ، و قد بلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100%.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الأول

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الأول، من خلال هذا الرابط  من خلال استخدام رقم الجلوس.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى