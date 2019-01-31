كنترول كفر الشيخ نتيجة الصف الثالث الاعدادى | 2019 kfs cont

كنترول كفر الشيخ نتيجة الصف الثالث الاعدادى من أكثر ما يبحث عنه طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي في محافظة كفر الشيخ، فبعد أن أنهوا مارثون امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الاول 2019، بين الترقب والقلق ينتظرون اعلان كنترول كفر الشيخ نتيجة الصف الثالث الاعدادى حتى يطمئنوا على مجهودهم طوال الفصل الدراسي الأول، وحول كنترول كفر الشيخ نتيجة الصف الثالث الاعدادى موضوعنا اليوم، وطريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الأول.

كنترول كفر الشيخ نتيجة الصف الثالث الاعدادى

أعلن كنترول كفر الشيخ نتيجة الصف الثالث الاعدادى ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019، ويستطيع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019، وللحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي، يمكنكم أن تحصلوا عليها عبر موقع مديرية التربية والتعليم كفر الشيخ بالخطوات التالية:

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ اليوم السابع

إنفردت جريدة اليوم السابع بنشر جدول إمتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ عبر موقعها اللأغكتروني قبل غيرها ، وتحرص علي متابعة سير الإمتحانات لتضع متابعيها في قلب الأحداث ، وتتعهد الجريدة بإنها سوف تكون أول من يقوم بإعلان النتيجة فور إعتمادها من المحافظ .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2019

صرح محافظ كفر الشيخ السيد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه أنه يتابع بدقة كل ما يخص أعمال الإمتحانات وأنه سوف يتفقد بنفسة المدارس التي بها لجان الشهادة الإعدادية ، وقد كلف سيادته أجهزة الأمن بالمحافظة علي ضرورة تأمين المدارس التي يخوض فيها ابنائة الطلاب الإمتحانات حتي يتوفر لهم جو هادي وخالي من المشكلات ، كما أكد السيد الأستاذ صلاح عثمان وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه أصدر تعليماته لكل الإدارات التعليمية للعمل علي إنجاح إمتحانات الشهادة الإعدادية ومعاقبة كل من يقصر في عملة .