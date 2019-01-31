رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة 2019

أبناؤنا طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة، أعتمد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال نتيجة إمتحانات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة، حيث بلغت نسبة النجاح في الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2018/2019 نحو 76.6%.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة للفصل الدراسي الأول نحو 152848 طالب وطالبه حضر منهم الامتحانات نحو 150556 طالب وطالبه وبلغ عدد الناجحين في الصف الثالث الاعدادي الترم الأول محافظة القاهرة نحو 115323 طالب وطالبه.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة 2019:

يمكن للطلبة والطالبات في الشهادة الاعدادية الحصول على النتيجة من خلال عدد من المواقع وأهم تلك المواقع هو موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي بمحافظة القاهرة، حيث أنها البوابة الحصرية التي يتم بها إعلان نتائج الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة وكذلك عدد من المواقع الصحفية مثل اليوم السابع وبوابة فيتو وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية كما يلي :

1- كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات موقعكم المفضل نجوم مصرية وسنقوم وعلى الفور بعرض النتيجة حينما نتمكن من ذلك.

2- من خلال الضغط هنا

من جهة أخري قال الاستاذ محمد عطيه وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بأن نتيجة الفصل الدراسي الأول بمحافظة القاهرة سيتم رفعها على الموقع الالكترونى لبوابة نتائج التعليم الاساسي.

وأشار الاستاذ محمد عطيه أن إدارة وسط القاهرة التعليمية أحتلت المركز الأول من بين الادارات التعليمية على مستوى محافظة القاهرة، حيث بلغت نسبة النجاح بها نحو 97.98%.