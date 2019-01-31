نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول في جميع المحافظات برقم الجلوس عبر موقع وزارة...

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية سنقوم بتقديمها لكم، حيث سنتابع معكم من خلال هذا التقرير أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 “الصف الثالث الاعدادي” الترم الأول وطرق الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم جلوس الطالب وذلك فور ظهور النتيجة مباشرة.

حيث بدأ طلاب الشهادة الاعدادية اختبارات الترم الأول للعام الدراسي 2018/2019 ومن المقرر أن ينتهي الطلاب من آداء الاختبارات قريبًا، وسنقوم بمتابعة أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول برقم الجلوس معكم من خلال هذا التقرير.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول العام الدراسي 2018/2019 سيتم الإعلان عنها عبر رابط البوابة الإلكترونية لنتائج الطلاب، وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني التابع لكل محافظة على حدى، حيث سنقوم كل محافظة برفع نتائج الطلاب مباشرة فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، بحيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج مباشرة برقم الجلوس، واستعلام النتائج سيكون من خلال الخطوات التي سنقوم بتوضيحها لكم.

إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول سيكون خلال أسبوع بعد انتهاء الطلاب من آداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، هذا حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور وقتها الاستعلام عن نتائج الطلاب مباشرة برقم جلوس الطالب من خلال رابط النتائج الذي سنقوم بتوفيره لحضراتكم، ويمكنكم الاستعلام عن المزيد من المعلومات التي تتعلق بخطوات استعلام النتائج من خلال ترك تعليق على المقال بالاستفسار الذي لديكم وسنقوم بالرد عليه مباشرة.

نتائج الطلاب في جميع المحافظات

روابط النتائج التالية ستقودكم إلى خطوات وروابط استعلام النتيجة، حيث سيقوم كل رابط بقيادتكم إلى مقال يحتوى على رابط مباشر للنتيجة والخطوات التي يمكن خلالها الوصول للنتيجة فور رفعها مباشرة، بجانب متابعة مستمرة لأخبار النتيجة:

أخبار النتيجة

هذا وقد أعلنت مجموعة من المصادر التابعه لوزارة التربية والتعليم أن نتائج الشهادة الاعدادية 2019 ستظهر خلال هذا الأسبوع، حيث ستقوم مديرية التربية والتعليم التابعة لكل محافظة برفع النتيجة التابعة لكل محافظة علي موقعها الإلكتروني، هذا فور الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها من قبل السيد المحافظ.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول في جميع المحافظات والمزيد من المعلومات التي تتعلق بأخبار النتائج سنقوم بمتابعتها مع حضراتكم بصورة مستمرة خلال هذا التقرير، حيث سنقوم بمتابعة أخبار النتائج وإضافة كل جديد، وذلك من خلال التحديثات المستمرة، ويمكنكم الإطلاع على كل جديد من خلال متابعتنا على هذا التقرير.

نتائج المحافظات

يمكنكم الآن الإطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 مطروح، حيث قام محافظ مطروح منذ قليل باعتماد النتيجة، وتم رفع النتيجة مباشرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة، هذا ويذكر أن نسبة النجاح التي حققها الطلاب قد وصلت إلى 73.3%، بارتفاع قيمته 14% عن نسبة النجاح التي حققها الطلاب العام الماضي.

هذا وقد قام محافظ الجيزة كذلك باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019، والتي سجلت نسبة نجاح 71.23%، بارتفاع يصل إلى 2%، بالمقارنة بنتيجة العام الماضي، وقد أشارت النتيجة إلى تحسن واضع في نسبة النجاح خلال هذا العام، وجاءت مديرية جنوب الجيزة في المرتبة الأول بالمقارنة بالمديريات الأخرى، بنسبة نجاح تتجاوز ال88%.

أما بالنسبة لنتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في باقي المحافظات، فهناك محافظات تم التنبؤ بموعد إعلان النتيجة فيها، مثل محافظة القاهرة، والتي ذكرت التصريحات أن موعد إعلان نتيجتها سيكون يوم السبت المقبل، وباقي المحافظات خلال باقي أيام الأسبوع.

المزيد من المعلومات التي تتعلق بأخبار النتيجة وكل جديد سنقوم بتقديمه لحضراتكم بصورة مستمرة، وذلك من خلال هذا التقرير، والذي سيتم تحديثه بصورة مستمرة بكل جديد، بحيث يمكنكم متابعة التقرير والإطلاع على المزيد من المعلومات.

هذا وسيقوم محافظ القاهرة اليوم الخميس باعتماد النتيجة، هذا وفقًا للتصريحات التي صدرت عن وكيل وزارة التربية والتعليم، والذي أكد أن المحافظ سيقوم باعتماد النتيجة اليوم، وأكد أيضًا على ارتفاع نسبة النجاح التي حققها طلاب الشهادة الاعدادية اليوم.

هذا وسنقوم بمتابعة آخر أخبار النتائج معكم بصورة مستمرة وإضافة كل جديد من معلومات تتعلق بأخبار النتيجة، حيث يمكنكم متابعة هذا التقرير والإطلاع على كل جديد نقوم بتقديمه لكم، ونتمنى لجميع طلاب الشهادة الاعدادية 2019 دوام التوفيق والنجاح.

قام محافظ القاهرة منذ دقائق باعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018/2019 لطلاب الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة، وسجلت نسبة نجاح الطلاب 76.6%، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الدقائق القليلة القادمة، عبر موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة.