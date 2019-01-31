“رابط مباشر” بوابة نتائج التعليم الأساسي . ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة...

سنوفر لكم رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى عبر الأنترنت، بوابة التعليم الأساسي هي الخاصة بمحفظة القاهرة وتظهر من خلالها نتائج الطلاب بالإدارات التعليمية بالعاصمة المصرية بالسنوات المختلفة خاصة الشهادات وذلك من خلال رقم الجلوس، ومع اقتراب نهاية امتحانات الترم الأول للفصل الدراسي الحالي 2018/2019، ستكون بوابة نتائج التعليم الاساسى الهدف الأساسي لجميع الطلاب من اجل معرفة النتائج الخاصة بهم.

ومن المنتظر أن تكون جميع نتائج الطلاب متواجدة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة نتائج التعليم الأساسي توالياً من خلال اعتماد السيد المحافظ لنتائج المرحلة الإبتدائية والإعدادية خلال الفترة المقبلة بعد أن تنتهي الامتحانات فهو الموقع الرمسي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومن المتوقع أن ينتهي جميع الطلاب من الامتحانات الخاصة بهم يوم 24 يناير 2019 ومن ثم ستتوالى ظهور النتائج.

رابط بوابة نتائج التعليم الاساسى

بوابة نتائج التعليم الاساسى

يمكنكم متابعة نتائج امتحانات جميع الطلاب من خلال بوابة التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حيث ستكون الأخبار ونتائج الطلاب متاحة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

أكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة إعلان نتيجة سنوات النقل اليوم الاثنين 28 يناير بالمدارس وعبر البوابة الإلكترونية، في حين ستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الجاري مع إعلان نتائج الصف الأول الثانوي.

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 بنسبة نجاح وصل إلى 76.6% حيث تقدم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول هذا العام (152848) حضر منهم (150556) طالب نجح منهم (115323) طالب .

اعلنت أمس الاثنين نتائج سنوات النقل كاملة لمحافظة القاهرة بالمدارس وعبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.