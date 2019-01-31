مشاهدة الحلقة 133 مسلسل قيامة ارطغرل الآن يوتيوب وقناة trt التركية بالترجمة الحصرية شاشة كاملة واضحة...

مساء الأربعاء من كل أسبوع هو موعد إذاعة الحلقة الجديدة من المسلسل التركي التاريخي الأكثر شهروة ومتابعة “قيامة ارطغرل” ويبحث الكثيرون عن رابط الحلقة الجديدة 133 من الجزء الخامس، لمشاهدتها أونلاين بالترجمة الحصرية من موقع النور وقناة trt التركية، حيث يبدأ العرض الأول مساء الأربعاء عليها تمام السابعة بتوقيت القاهرة، ثم على باقي القنوات الأخرى الحاصلة على حق النشر مساء الخميس وهي قنوات اليرموك ووطن وغيرها، وينشر “عرب فور نيوز” رابط الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 133 والتي يمكن مشاهدتها الآن بشكل مباشر من خلال الروابط المباشرة والفعالة بنسبة مائة بالمائة بالأسفل والإستمتاع بمشاهدة المسلسل التركي المميز “قيامة ارطغرل” وماذا سيحدث في حلقة اليوم مع القائد ارطغرل شاه وكيف سيقوم بحماية مملكته من الأعداء المتربصين به في كل مكان.

مشاهدة الحلقة 133 قيامة ارطغرل من هنا

تفاصيل الحلقة 133 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

عنوان الحلقة 133 من مسلسل قيامة ارطغرل اليوم: حب الفتوحات.

تشويق واثارة تشهدهما الحلقة بعد تعرض بيبولات للموت بسبب السم الذي وضعه له دراغوس خطئاً.

غضب جوندوز بسبب طلب والده ارطغرل الزواج من ابيليغي لظنه وقوع مؤامرة بينها وبين واخيها ضد والده.

توقعات بأن يموت ارطغرل وهو فوق سن الثمانين وأن يموت تورغوت عن عمر يزيد عن 150 عام

مجاولة اغتيال ارطغرل تبوء بالفشل والتدخل لأحد قريب منه لحمايته من القتل.

يظهر ارطغرل المزيد من الحب لإبيليغي بعد عرضه الزواج منها.

سؤال أبن ارطغرل لابيه عما إذا كان سيستمر في حبه بعد زواجه وانجابه أبناء آخرين.

ذهاب ارطغرل مع عبد الرحمن إلى الخان لإيجاد السم الذي كان دراغوس قد استعمله من قبله في حربه مع المغول، من أجل ايجاد الدواء لبيبولات، وتوصل السيد أرتوك إلى أنه هو نفسه السم الذي وضعه الرجل الذي كان يرتدي قلادة دراغوس.

الحلقة 133 أرطغرل كاملة قناة trt 1 من هنا

الحلقة 133 كاملة مترجمة

رابط مشاهدة الحلقة 133 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس من موقع النور من هنا

يرجى الملاحظة أنه من المقرر أن يتم عرض مسلسل أرطغرل الحلقة 133 مساء الأربعاء 30 يناير، على أن يتم وضع فيديو الحلقة بالترجمة العربية بعد انتهاء الحلقة مباشرة، حيث تشهد أحداث حلقة الليلة الكثير من الصراعات والتي تجذب المشاهدين للمسلسل التركي ارطغرل الأكثر مشاهدة في العالم العربي.

الإعلان الأول للحلقة 134 قيامة ارطغرل

مزيد من الأحداث والتفاصيل المتصارعة التي تشهدها أحداث المسلسل التركي الأشهر “ارطغرل” خلال الحلقات المقبلة، خاصةً بعد أن نجاح أرطغرل في الخروج من القلعة سالماً، وطلبه من بيبولات أن يتزوج إحدى بنات أمورو، وما هو المتوقع حدوثه مع البيلغي خلال الحلقة المقبلة، والتي هي المنتظرة من قبل الملايين من عشاق أرطغرل حيث يتم عرض الحلقة داخل المقال مباشرةً مع توقيت عرضها على قناة trt1 التركية وذلك مساء الأربعاء 30 يناير.

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ينتظر عشاق مسلسل “ارطغرل” الساعات المقبلة لعرض الحلقة 133 التي طال انتظارها خاصةً بعد التسويق والإثارة التي انتهت بهما الحلقة 132 من ارطغرل، فيُعرض المسلسل في تمام السابعة من مساء الأربعاء على قناة trt 1 التركية بدون ترجمة، وفي تمام الثامنة بالترجمة الحصرية من موقع النور، على أن ننشر رابط الحلقة في نفس لحظة عرضها عن طريق رابط البث المباشر من قناة trt 1 التركية.

ارطغرل الحلقة 133، وما شهدته من اثاره وتشويق شديدن جعلت الكثيرون يتسائلون عما قد يحدث في أحداث المسلسل التاريخي الشهير خلال الحلقات المقبلة، وهو ما أوضحه إعلان الحلقة 133 من المسلسل والذي تم وضع الفيديو الخاص به خلال الروابط بالأعلى، حيث من المتوقع أن يشتد الصراع في سوغوت ويحاول ارطغرل انقاذ قبيلته من الأعداء المتربصين، تابعوا ارطغرل كل أربعاء في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت تركيا السابقة بتوقيت القاهرة، حيث يتم وضع الرابط اللشاهدة المباشرة من قناة trt 1 التركية وبالترجمة الحصرية من موقع النور.