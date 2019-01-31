استعلم فوراً .. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة “ثالثة إعدادي” “ظهرت...

ننتظر معاَ ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بعد أن ينتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي الترم الأول للعام الدراسي الحالي من الاختبارات وستكون النتائج الخاصة بهم متوفرة عبر الانترنت

هذا وسنقوم بتوفير رابط ظهور النتيجة فور الإعلان عنها واعتمادها بشكل رسمي، وسنتابع معكم طوال الأيام المقبلة الأخبار المتعلقة بظهور النتيجة وموعد ظهورها

وتعد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول هامة للكثير من الطلبة، نظراً لأن المجموع الكلي للطالب سيكون فارق بشكل كبير في تحديد هوية المدرسة المقبلة للطالب والطالبة، لذلك سيكون هناك حالة من القلق تنتاب الطلاب وأولياء الأمور حتى ظهور النتائج الخاصة بالصف الثالث الإعدادي، ومن المتوقع أن تظهر النتائج بعد انتهاء الامتحانات بما يقرب من أسبوع فيما أكثر.نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

سوف تظهر النتائج الخاصة بالصف الثالث الإعدادي نصف العام 2019 عبر بوابة التعليم الأساسي بالرابط المتواجد بالأعلى.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

أكد محمد عطية، وكيل مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، إنه يجرى حالياًُ تجميع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية في أكثر من 34 كنترول تابع للمحافظة، وسيتم الإنتهاء من ذلك نهاية الأسبوع قبل اعتماد النتيجة.

سيتم الإعلان عن نتيجة محافظة القاهرة للشهادة الإعدادية وسوف ننشرها لكم فور إعلانها من الموقع الرسمي باستخدام رقم جلوس الطلاب.

من المفترض أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة خلال الأيام المقبلة، حيث اقترب موعد صدورها بالفعل للطلاب.

وانتهت خلال الاسبوع الماضي امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول لمحافظة القاهرة وكانت الامتحانات قد بدأت في السادس عشر من شهر يناير الحالي.

وفي حال وردت أي أنباء عن ظهور النتيجة الخاصة بطلاب الشهادة الإبتدائية أو الإعدادية بمحافظة القاهرة سوف نقوم بتوفير الرابط الخاص بها وإعلامكم مباشرة.

وكانت نسبة النجاح في نتيجة الترم الأول لطلبة الشهادة الإعدادية العام الماضي 2018 محافظة القاهرة حققت بنسبة نجاح 68.8 في الميه، ومن المتوقع ف الساعات القليلة المقبلة اعتماد نتيجة القاهرة.

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 الترم الأول بنسبة نجاح 76.6% حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام (152848) سجل الحضور منهم (150556) طالب نجح منهم (115323) طالب .