من هنا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا الترم الأول 2019 بالإسم ورقم الجلوس موقع مديرية التربية...

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2018-2019، والحصول على الدرجات التفصيلية في كل المواد التي أداها طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا خلال الترم الأول، حيث انتهت امتحانات الإعدادية بقنا منذ أيام قليلة، وبدأت بعدها مباشرة الإدارات التعليمية المختلفة في المحافظة بالقيام بأعمال إعلان النتيجة من أجل الإنتهاء منها في أسرع وقت ليستعلم عنها الطلبة وأولياء أمورهم برقم الجلوس والإسم، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بقنا، والذي يتيح رابط الإستعلام عن النتيجة وننقله داخل المقال للحصول على النتيجة مباشرةً دون الإنتقال لصفحات أخرى.

صرح وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، الأستاذ عمرو شحاتة، أن اعمال إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة الفصل الدراسي الأول 2019، قد انتهت بالفعل، بعد أن عكفت إدارات محافظة قنا التعليمية على تصحيح كراسات إجابات الطلبة وتصحيح وتجميع ورصد الدرجات، ثم إرسال أوراق النتيجة إلى مقر مديرية التربية والتعليم بقنا، من أجل اعتمادها ونشرها على الموقع في نفس اليوم، ثم إعلانها في المدارس رسمياً اليوم التالي، حيث تعد نتائج الإعدادية من أهم النتائج في حياة الطالب الدراسية لذا يزيد البحث عنها الآن.

تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا، سائر إدارات المحافظة التعليمية ، حيث تكون نتيجة الشهادة الإعدادية عامة على مستوى كامل إدارات محافظة قنا التعليمية، يذكر أن نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية بقنا الفصل الدراسي الأول من العام الماضي كانت قد بلغت 66.56%، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة خلال العام الحالي، وفقاً لما تبين من معاينة العينة العشوائية لنتيجة الإعدادية الترم الأول 2019 بقنا.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا الترم الأول 2019

“لم تظهر النتيجة”

يعتمد محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة، خلال ساعات قليلة من الآن، ويعلن في السياق ذاته نسبة النجاح على مستوى سائر إدارات محافظة قنا التعليمية، وننشر رابط النتيجة للإستعلام بالإسم ورقم الجلوس في نفس لحظة إعلانها وعقب اعتمادها رسمياً من السيد المحافظ.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا الترم الأول 2019