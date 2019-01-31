نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية وطرق استعلام النتيجة سنقوم بتقديمها لكم، حيث أوشك طلاب محافظة القاهرة على الانتهاء من اختبارات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الأول، هذا للعام الدراسي الجاري 2018/2019، ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة إقبال كبير على البحث عن نتائج الطلاب.

هذا وسنقوم من خلال هذا التقرير بمتابعة أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة، وسنقوم بوضع رابط وخطوات استعلام النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية التابعة لمحافظة القاهرة، بحيث يمكنكم استعالم نتائج الطلاب مباشرة فور ظهورها برقم الجلوس فقط.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة سيتم الإعلان عنها مباشرة خلال أسبوع بعد انتهاء الطلاب من آداء اختبارات الترم الأول للعام الدراسي 2018/2019، حيث بدأت عمليات التصحيح لأوراق الاختبارات بالتزامن مع بدء الطلاب للاختبارات مباشرة، بحيث ينتهي الطلاب على سبيل المثال من آداء اختبار اللغة العربية، فتبدأ عمليات التصحيح لتلك المادة بعدها مباشرة، ويأتي هذا رغبة من الوزارة في الانتهاء سريعًا من عمليات التصحيح والإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة القاهرة وجميع المحافظات.

إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019

إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الترم الأول سيكون عبر موقع وزارة التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة، بحيث يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة عبر البوابة الإلكترونية التابعة لمحافظة القاهرة وهكذا، كما أن إعلان النتائج سيكون فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات وإعتماد النتيجة مباشرة من قبل السيد المحافظ.

استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية

استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة يكون من خلال اتباع مجموعة بسيطة من الخطوات، كالتالي:نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة

ساعات قليلة وتقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة، حيث اعتمد محافظ مرسى مطروح نتيجة الصف الثالث الاعدادي منذ قليل، وسجل الطلاب نسبه نجاح بقيمة 73.3%.

ساعات قليلة تفصلنا عن الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة، حيث أوشكت أعمال التصيح ورصد الدرجات علي الانتهاء، وسيتم الاعلان عن النتيجة مباشرة، بعد أن يقوم السيد محافظ القاهرة بإعتمادها.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة وكل ما تريد معرفته عن أخبار النتائج وطرق الاستعلام عنها برقم جلوس الطالب فقط قمنا بتوفيرها لكم، والمزيد من الأخبار سنقوم بإضافتها لحضراتكم خلال التحديثات المستمرة، بحيث يمكنكم متابعة التقرير والإطلاع على كل جديد.

لازلنا في متابعة مع حضراتكم لآخر أخبار النتيجة في محافظة القاهرة، حيث لا تزال عمليات التجميع والمراجعة مستمرة إلى الآن، بحيث ستقوم المديرية خلال الساعات القليلة القادمة باعتماد النتيجة ورفعها مباشرة على موقع الديرية.

هذا وذكرت مجموعة من المصادر التابعة لتعليم القاهرة أن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 سيتم الإعلان عنها يوم السبت المقبل، مضيفة أن عمليات تصصحيح أوراق الاختبارات قد أوشكت على الانتهاء، ولم يتبق سوى القليل وتنتهي أعمال التصحيح ويتم اعتماد النتيجة ورفعها.

هذا ويمكنكم متابعة التقرير بصورة مستمرة والإطلاع على كل جديد، حيث سنقوم بإضافة المزيد من الأخبار خلال التحديثات الدورية التي يخضع لها هذا التقرير بصورة مستمرة، بحيث يمكنكم متابعة التقرير والإطلاع على كل جديد.

وخلال التصريحات التي قام بها وكل وزارة التربية والتعليم “محمد عطية”، فقد أكد أن اليوم الخميس سيقوم المحافظ باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب القاهرة، حيث سيقوم محافظ القاهرة اللواء “خالد عبدالعال” باعتماد النتيجة مباشرة فور الانتهاء من أعمال التجميع ومراجعة نتائج الطلاب.

قام محافظ القاهرة اللواء “خالد عبد العال” منذ قليل باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة، ووفقًا للتصريحات التي قام بها وكيل مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة القاهرة، فإن نسبة نجاح الطلاب قد سجلت 76.6%، حيث وصلت أعداد الطلاب الناجحين إلى 115323 طالب وطالبة من أصل 150556 طالب وطالبة قاموا بحضور الامتحان.