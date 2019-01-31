تراند اليوم : ((فيديو ريم غزالي))فضيحة ريم غزالي ،، rym ghazali video فيديو فضيحة ريم غزالي "فيديو ريم غزالي...

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زادت عمليات البحث عبر محركات جوجل عن فيديو الاباحي لريم غزالى، والذي تم تداوله ونشره عبر احدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول الفيديو بشكل مكثف معلقين عليه أنه يعود للفنانة ريم الغزالى، فما حقيقة هذا الفيديو الاباحي المنسوب للفنانة الجزائرية ريم الغزالى.

موقعنا الاخباري، قام بالبحث عن تفاصيل والقصة الكاملة للفيديو المنسوب لريم الغزالي ، والذي يتم تداوله بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، والذي تبين أن الفيديو المنسوب لريم الغزالى عار عن الصحة ، وأنه يعود لفتاة أجنبية وليس للفنانة ريم الغزالى ، حيث جاء ذلك من خلال نفي الفنانة والمصادر المقرية من الفنانة ريم غزالي .

حيث أكدت الفنانة أن ريم غزالى أن المشاهد المنسوبه لها في الفيديو لا اساس لها من الصحة وهي لفتاة أجنبية شبيهة لها ، وأنها لا تزال ترفض أي وسيل انحراف في سبيل شهرتها ، وأنها تسعى لنيل شهرتها وتميزها بأخلاقها العالية.