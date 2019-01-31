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تراند اليوم : pdf اسماء المقبولين في المباحث العامة 1440 >> رابط نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق...

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اسماء المقبولين في المباحث العامة 1440، أعلنت قبل قليل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعمل في ديوان وزارة الداخلية في المملكة العربية .

وأوضحت الإدارة أن نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول ستتم عبر بوابة (أبشر- توظيف) من هنا WWW.JOBS.SA .

وقد أكدت على ضرورة الالتزام بالموعد المُحدد للمراجعة لدى لجنة التسجيل والقبول المركزي والالتزام أيضاً بارتداء الزي الرياضي، وقد أعلنت أيضاً عن المستندات المطلوبة والشهادات العلمية والمؤهلات اللازمة وفق الرتبة المتقدم إليها، ويمكنكم التعرف على كافة التفاصيل من خلال اتباع رابط بوابة أبشر توظيف jobs .

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