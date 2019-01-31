تراند اليوم : Publitools تردد قناة بابلي تولز hd 2019 .. مشاهدة بابلي تولز | Publitools نايلسات عربسات هوت بيرد...

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قناة بابلى تولز الفضائية publitools TV هى واحدة من قنوات الاغانى والفيديو كليب على النايل سات ومتابعه الاخبار الفنية الموسيقية ومتابعه لنجوم الغناء العربى , حيث تعرض القناه على شاشتها أحدث الاغانى والفيديو كليب العربية وتعرض ايضا العديد من الأغانى الأجنبية , وهى قناة فضائية وشركة انتاج أيضا , حيث بدأت شركة بابلى تولز فى عام 1990 ومستمرة الى الىن فى انتج الاغانى والفيديو كليب , وتشمل استديو متكامل للصوت بالاضافى الى فريق عمل احترافى بمجال الصوت والصورة , بالاضافة الى القناة الرسمية وهى قناة بابلى تولز وقناتهم على اليوتيوب والتى يشاهدها نحو 100 الف مشاهد يوميا فى كافة فيديوهاتهم ,وتشبة الكثير من قنوات الاغانى على النايل سات مثل قناة اغانينا , قناة هواكم , قناة مزيكا , قناة ارابيكا .

تردد قناة بابلى تولز الفضائية publitools TV :-

تردد 11177

استقطاب افقى/H

معدل ترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5

تخصص القناة الاغانى