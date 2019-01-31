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كأس ملك إسبانيا.. بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا يلا شوت اون لاين

يحل فريق ريال مدريد ضيفاً صعب المنال على نظيره جيرونا في استاد مونتيليفي اليوم الخميس 31 يناير 2019 ميلادياً، وذلك في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2018-19، في مباراة قوية ونارية، كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر.

كأس ملك إسبانيا.. بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا يلا شوت اون لاين

الملكي نجح في تحقيق فوزًا مهمًا على حساب فريق إسبانيول بأربع أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد على ملعب كورنيلا البرات، وبهذا الانتصار ظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، فبعد أن خاض الميرينجي 21 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 12 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم، ونجح الريال في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب في سانتياجو برنابيو بأربعة أهداف مقابل هدفين، يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر.

كأس ملك إسبانيا.. بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا يلا شوت اون لاين

وكانت آخر مباريات جيرونا في الدوري الإٍسباني ضد برشلونة صاحب صدارة الليجا حاليًا جدول، وخسروا هذه المباراة بهدفين مقابل لاشي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في خمس مباريات، وتعادل في تسع، وتلقى سبع هزائم حتى الآن، كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث مباشر وسريع.

كأس ملك إسبانيا.. بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا يلا شوت اون لاين

ومن المنتظر أن يبدأ الريال بتشكيل مكون من تيبو كورتوا في حراسة المرمى، وفي الدفاع مارسيلو، سيرخيو راموس، ،رافائيل فاران ،داني كارباخال، وفي الوسط داني سيبايوس ،كاسيميرو ،لوكا مودريتش، وفي الهجوم فينيسيوس جونيور ،كريم بنزيمه ،ماركو أسينسيو، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا ، بينما سيبدأ فريق جيرونا بتشكيل مكون من ياسين بونو في حراسة المرمى، وفي الدفاع خوان بيدرو ،بيرناردو إسبينوسا ، بيدرو ألكالا، وفي الوسط فاليري فيرنانديز أليكس جرانيل ، دوجلاس لويس -،بيدرو بورو، وفي الهجوم أليكس جارسيا ، كريستيان ستواني ، كريستيان بورتو.

كأس ملك إسبانيا.. بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا يلا شوت اون لاين

وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي في بث حي ومباشر بدون تقطيع.