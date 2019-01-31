شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا (كاس اسبانيا) بث مباشر اليوم 31/1/2019 يلا شوت والان مع التفاصيل
يستضيف فريق جيرونا على ملعبه نظيره ريال مدريد ويأتي ذلك في إطار منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، مساء اليوم الخميس والموافق 31 يناير 2019.
وكانت مباراة ذهاب دور ربع نهائي كأس الملك بين الفريقين قد انتهت بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين.
ويلتقي ريال مدريد مع جيرونا اليوم الخميس في تمام الساعة 10:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والساعة 11:30 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.
وستكون مباراة ريال مدريد مع جيرونا في كأس ملك إسبانيا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة bein sports 3 HD، وذلك بصوت المعلق سوار الذهب.
ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا في إياب دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا مذاعة عبر البث المباشر والحي على موقع السعودية نيوز.
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