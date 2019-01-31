نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 كفر الشيخ الفصل الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس

قام الدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ 2019 مساء أمس الأربعاء، وذلك عقب الانتهاء من عمليات تصحيح ومراجعة وتجميع درجات طلاب الاعدادية بالمحافظة، والتي استمرت خلال الأيام الماضية.

وكان طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ قد انتهوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الرابع والعشرين من يناير الجاري، حيث كان اليوم هو الأخير بالنسبة لهم في اختبارات الترم الأول من الشهادة الاعدادية، ومن ثم بدأ الطلاب وذويهم في حالة ترقب لظهور النتائج عقب الانتهاء من الامتحانات.

نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية كفر الشيخ 2019

وكان عدد طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 قد بلغ 52302 طالباً، وقام بتأدية الامتحانات حوالي 51766 طالباً، واستطاع أن يحصل عدد تخطى ال 44 ألف طالباً على مجموع يتخطى نسبة النجاح، وهو 50% من المجموع الكلي للمواد، وذلك بحسب ما قالته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ الدكتورة بثينة كشك، والتي أعلنت بأن نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية لمحافظة كفر الشيخ قد بلغ 85.76% من إجمالي عدد الطلاب.

نتيجة الاعدادية كفر الشيخ 2019 الفصل الدراسي الأول

ومن أجل الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة كفر الشيخ الترم الأول 2019 كل ما عليكم هو الضغط هنا وسيتم تحويلكم تلقائياً إلى رابط به ملف يحتوي على جميع اسماء طلاب الشهادة الاعداية بالمحافظة، ومن ثم يمكنكم من خلال البحث عن نتيجة الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته من خلال الاسم ورقم الجلوس الخاص به.

كما يمكنكم وضع تعليق أسفل هذا المقال يحتوي على رقم جلوس الطالب واسمه من أجل استخراج نتيجته لكم في أقرب وقت ممكن.