موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة الترم الأول 2019..ورابط الاستعلام عن النتيجة فور...

صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة يوم السبت القادم، وذلك بعد أن يتم اعتمادها من قبل المحافظ، بعد الانتهاء من أعمال التجميع والمراجعة في كنترولات المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وقد صرح وكيل الوزارة في تصريحات خاصة له أن عدد الكنترولات بالقاهرة يبلغ 34 كنترول على مستوى المحافظة، وأضاف أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة.

ويذكر أن الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية للقاهرة الترم الأول 2019، لم يكن فيها أي شكاوى من صعوبة الامتحان أو عدم وضوح أي أسئلة في أي مادة من المواد المقررة عليهم.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وقد صرح وكيل الوزارة أن النتيجة سوف تظهر بعد أن يتم اعتمادها من قبل المحافظ يوم السبت القادم، على الموقع الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، هذا وسوف نقوم بمتابعة أخبار النتيجة أولا بأول فور الإعلان عنها، مع تمنياتنا لأبنائنا الطلبة والطالبات بالنجاح والتوفيق.

يمكنكم أيضا أن تقوموا بترك رقم الجلوس الخاص بكم في تعليق أسفل المقال، وسوف نوافيكم بالنتيجة فور ظهورها واعتمادها.