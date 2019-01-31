معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة وتصريحات هامة حول نسب النجاح .. ربط الاستعلام عن نتائج...

نتيجة الشهادة الإعدادية بالعاصمة محافظة القاهرة للتيرم الأول 2019 فتشهد نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة زخم بحثي هائل، ويجع ذلك لأن عدد طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة هو أكبر عدد على مستوى جميع المحافظات، لذلك قررنا إعداد تقري شامل عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة وسائر محافظات الجمهورية، وذلك حتى نوفر الوقت والجهد للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من عناء البحث لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بعموم محافظات البلاد.

ومن الجدير بالذكر ما صرح به “محمد عطية” وهو وكيل الوزارة بالقاهرة، فقد صرح صباح اليوم أنه قد تقرر ظهور وإعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي لمحافظة القاهرة يوم السبت المقبل 2 فبراير 201، كما أضاف عطية في تصريحاته أن عملية الاستعداد لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة تجرى على قدم وساق، وأن اعتماد النتيجة سيتم عقب تجميع النتائج من كنترولات الشهادة الإعدادية للعاصمة القاهرة.

هذا وقد أشار محمد عطية من خلال تصريحاته أن عدد كنترولات محافظة القاهرة يتميز بكثرة أعداد الكنترولات به، فتبلغ كنترولات تصحيح الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 34 كنترولاً، لذلك تأخذ تجميع نتائج طلاب الشهادة الإعدادية بعض الوقت بالمقارنة بالمحافظات الأخرى ذات الكثافة الطلابية الأقل، ونذكر أبناؤنا طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية أنهم يمكنهم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة بعد اعتمادها من قبل السيد المحافظ من خلال موقع النتائج الخاص بالمحافظة، وهو الموقع الرسمي الحصري لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة اضغط من هنا

ومن الجدير بالذكر ما صرح به مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، “محمد عطية”، حيث صرح بأن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة بالمقارنة بالسنوات الماضية، كما أكد عطية أن نتيجة امتحانات سنوات النقل بمحافظة القاهرة قد ظهرت وتم إعلانها بالأمس على موقع المديرية وهي حاليا متاحة بالمدارس.

ومن الجدير بالذكر أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة للتيرم الأول 2019 قد حظيت اليوم ببحث مكثف، خاصة بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2019 صباح يوم الأربعاء 30 يناير 2019 عقب انتهاء أعمال الامتحانات بأيام قليلة، هذا وقد يتزامن لإعلان نتيجة الإعدادية بالقاهرة مع إعلان النتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية.

هذا وعن مؤشرات نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة فالمؤشرات الأولية تشير إلى أوائل الشهادة الإعدادية تابعون للإدارات التعليمية التالية على الترتيب:

إدارة عين شمس التعليمية

إدارة عابدين التعليمية

إدارة وسط القاهرة التعليمية

إدارة غرب القاهرة التعليمية

إدارة السيدة زينب التعليمية

إدارة الساحل التعليمية

إدارة وسط القاهرة التعليمية

إدارة النزهة التعليمية

إدارة مصر الجديدة التعليمية

إدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

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هنا الآن رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية “محافظة كفر الشيخ” نتائج الصف الثالث الإعدادي عبر موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

الآن هنا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية “محافظة الجيزة” تيرم أول 2019 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة وتصريحات هامة حول نسب النجاح .. ربط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات

بوابة نتائج التعليم الأساسي لنتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

يمكن لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الاستعلام ومعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي عن طريق الاتصال على الرقم الأرضي 09000100 بعد إعلان النتيجة مباشرة، كما يمكن معرفة نتائج الشهادة الإعدادية بالقاهرة من موقع بوابة التعليم الأساسي، أو ترك من خلال ترك تعليق برقم الجلوس وسنعمل على الرد على جميع التعليقات بالنتائج تفصيلا.

مؤشرات نسب النجاح في بعض المحافظات

الإسكندرية: مؤشرات نسبة النجاح بالمحافظة 85%.

كفر الشيخ: مؤشرات نسبة النجاح 90%.

السويس: مؤشرات نسبة النجاح 82%.

أسوان: مؤشرات نسبة النجاح بلغت 75%.

محافظ الأقصر: مؤشرات نسبة النجاح بلغت 75 %.

محافظ مطروح: نمؤشرات سبة النجاح 82 %

محافظ القاهرة: مؤشرات نسبة نجاح 78%

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة وكافة محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

هذا ويتوقع إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بثغر الإسكندرية خلال ساعات، وسنحرص من خلال هذا التقرير على تحري كل جديد من الأخبار بخصوص نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية وسائر المحافظات المصرية.