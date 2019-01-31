نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 كفر الشيخ الترم الأول برقم الجلوس الآن

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 كفر الشيخ ظهرت منذ ساعات قليلة، حيث قامت مديرية التربية والتعليم برفع النتيجة مباشرة عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة، حيث حضر نحو 51766 طالب وطالبة اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2018/2019 في محافظة القاهرة اختبارات الشهادة الاعدادية 2019.

وحقق نحو 44397 طالب وطالبة نسبة نجاح تتجاوز ال50% بين الطلاب الذين قاموا بحضور الاختبارات، ويتطلع الجميع لمعرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 كفر الشيخ، بعد أيام القلق والضغط التي عاشها الطلاب قبل إعلان النتيجة وبعد الانتهاء من آداء الاختبارات.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 كفر الشيخ

هذا وقد حققت نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 كفر الشيخ نسبة نجاح تتجاوز ال85%، وتعتبر تلك النسبة هي الأعلى بين المحافظات التي قامت بإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 حتى الآن، حيث سجلت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية في محافظة مرسى مطروح 73.3%، بينما سجلت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة 71.23%.

هذا وخلال التصريحات التي قامت بها وكيل وزارة التربية والتعليم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، الدكتورة “بثينة كشك”، فقد أكدت أن إدارة بيلا جاءت في المركز الأول يليها إدارة سيدي غازي ثم شرق كفر الشيخ ثم قلين ثم غرب كفر الشيخ ثم فوه ثم الحامول ثم الرياض ثم سيدي سالم ثم دسوق ثم مطوبس ثم بلطيم ثم برج البرلس، أما بالنسبة لترتيب المواد فقد جاءت اللغة العربية في المرتبة الأول تليها مادة اللغة الانجليزية ثم الدراسات الاجتماعية ثم الرياضيات ثم العلوم ثم الحاسب الآلي ثم التربية الدينية ثم التربية الفنية.

إعلان النتيجة

هذا وقامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ بإعلان النتيجة عبر موقعها الإلكتروني، بحيث يمكنكم الآن الإطلاع على النتيجة من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، حيث يمكن لأولياء الأمور والطلاب الإطلاع على النتيجة الآن برقم جلوس الطالب فقط.