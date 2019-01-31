“اضبط الآن” تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3 HD المفتوحة الناقلة مباراة المريخ ومولودية...

نقدم تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3 HD الناقلة لمباراة المريخ ومولودية الجزائر اليوم في ربع نهائي كأس زايد للأبطال، حيث يبحث الكثير من عشاق كرة القدم من اللذين سيشاهدون اللقاء عبر الإنترنت وشاشات التلفاز عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3 الناقلة مجانا مباراة المريخ ومولودية الجزائر اليوم الخميس 31-1-2019 في دور الثمانية بكأس زايد للأبطال.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3 HD، يستضيف مولودية الجزائر فريق المريخ السوداني اليوم في لقاء كبير بدور الثمانية من البطولة العربية 2019 ربع نهائي كأس زايد وذلك في مباراة الذهاب مساء اليوم الخميس الموافق 31-1-2019 في ملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3 HD

وتعد قناة أبو ظبي الرياضية 3 HD من أهم القنوات التي تقوم بتقديم محتوى رياضي متميز بخلاف نقل مباريات البطولات العربية ومباريات النهائيات في البطولات الأجنبية، واصبح تردد قناة أبو ظبي الرياضية من الترددات الهامة والمطلوبة من جانب الكثير من عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم.

وتنطلق مباراة المريخ ومولودية الجزائر اليوم الخميس 31-1-2019 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت بتوقيت القاهرة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة مباراة المريخ ومولودية الجزائر

يوجد مجموعة كبيرة من ترددات قنوات أبو ظبي الرياضية، ونستعرض عليكم تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3 HD نايل سات، وأيضاً ينطبق هذا على تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1،2 HD نايل سات.