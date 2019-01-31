“الآن” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كفر الشيخ والإسماعيلية الترم الأول “نتيجة...

نقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كفر الشيخ، حيث يتم نشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 برقم الجلوس بجميع المحافظات تباعاً محافظة تلو الأخرى بعدما يتم الانتهاء من جميع أعمال الرصد والمراجعة، واعتمد محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ بنسبة نجاح 85.76%.

نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ 2019، وفي نفس السياق هنأ السيد المحافظ جميع الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية بجميع المراحل المقبلة، مشيراً أن طلاب محافظة كفر الشيخ قد حققوا الكثير من التطور في جميع المجالات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 كفر الشيخ

وذكرت الدكتورة بثينه كشك وكيل الوزارة وقت اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، أن عدد الطلاب اللذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية بلغ 52 ألف و302 طالبًا وطالبة، أدى الامتحان منهم 51 ألف و766 طالبًا وطالبة، بينما حصل 44 ألف و397 طالبًا وطالبة، على أكثر من نسبة 50%.

وفي ذات الصدد يعتمد السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، وكانت ذكرت مصادر مطلعة أمس الأربعاء أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالقاهرة سيتم الإعلان عنها ورفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم يوم السبت.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2019 كفر الشيخ

للإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول محافظة كفر الشيخ ( اضغط هنا ) تجدون كشوف تحمل أسماء ودرجات الطلاب الناجحين، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

كما سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2019 الترم الأول، من قبل السيد المحافظ، وسيتم رفعها عبر مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية حيث يمكنكم وقتها الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2019 من خلال الرابط هنـــــــــــا.