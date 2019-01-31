نتيجة الإعدادية بالمنوفية الترم الأول 2019| نتيجة الشهادة الإعدادية نصف العام من مديرية التربية...

نتيجة الإعدادية بالمنوفية الترم الأول 2019، هي أهم الكلمات التي أشعلت محرك البحث “جوجل” خلال الساعات الماضية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لنصف العام، وذلك بعدما طال أنتظار النتيجة من قبل الطلاب بعد إنتهائهم من الإمتحانات منذ فترة ليست بقصيرة، فالكل يراقب موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية لحظة بلحظة للحصول على النتيجة.نتيجة الإعدادية بمحافظة المنوفية

نتيجة الإعدادية بالمنوفية الترم الأول 2019

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية قد صرح سابقا بأن عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت تماما وأن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية سيكون أول فبراير، وهذا مايعني أن النتيجة ستظهر غذا الجمعة أو خلال الساعات الماضية من هذا اليوم.

رابط نتيجة الإعدادية بالمنوفية

يمكنكم الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي مباشرة حال ظهورها من هنا موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، من خلال إدخالك لرقم جلوس الطالب الذي ترغب في الإستعلام عن نتيجته والضغط على كلمة بحث، كما يمكنكم ترك رقم الجلوس في تعليق على هذه المقالة وسوف نخبركم بالنتيجة حال ظهورها مباشر، مع أطيب تمانينا بالنجاح لجميع الطلاب.

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