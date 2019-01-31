كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلا شيحة تحسم قرار مشاركتها النهائية مع محمد رمضان في مسلسله الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حسمت الفنانة حلا شيحة، الجدل وقررت المشاركة في دراما رمضان المقبل، من خلال مسلسل مواطنها النجم محمد رمضان، مؤكدة ظهورها في العمل الأول لها بعد عودتها للفن.
وقالت شيحة عبر حسابها على إنستغرام: "استنوني قريب في رمضان مع محمد رمضان"، موضحة أن العمل الذي ستشاركه فيه هو مسلسل "زلزال".
وكانت الفنانةُ العائدةُ إلى الوسط الفني من جديد، قد صرحت قبل أيام أنها لم تحسم أمر مشاركتها مع محمد رمضان.
وردًا على سؤال بشأن مشاركتها رمضان في عمل فني جديد، لم تُؤكّد "حلا" أو تنفي تلك الأنباء، مكتفيةً بقولها إنّها تعكفُ حاليًا على قراءة عدة أعمال لاختيار أحدها والإعلان رسميًا عن العمل الذي سيكتب عودتها مرةً أخرى للتمثيل.
وأعلنت حلا شيحة عودتها للتمثيل وخلع الحجاب في أغسطس الماضي بعد اعتزل دام 12 عاماً، منذ تقديمها فيلم "كامل الأوصاف" مع عامر منيب عام 2006 الذي ظهرت فيه مرتدية الحجاب وشاركت في بطولته إلى جانب عامر منير، وعلا غانم، وايمي، وحسن حسني، وخالد سرحان، ورجاء الجداوى وتأليف أحمد البيه وإخراج أحمد البدري.
وشاركت الفنانة حلا شيحة، في العرض الخاص بفيلم "الضيف" داخل إحدى دور العرض، بصحبة شقيقتها "هنا"، وذلك في أول ظهور لها منذ اعتزالها الفن من حوالي 11 عامًا.
وحرصت حلا على نشر الفيديو لجمهورها عبر إنستغرام، حيث أظهر مدى حفاوة استقبال الجمهور لها، بعد تجمع العشرات حولها والتقطوا الصور السيلفي معها.
وأرفقت الفنانة المصرية الفيديو بتعليق: "محبة الناس نعمة جميلة.. وإنك تحس أن الحب من القلب.. متشكرة على كل كلمة حلوة اتقالت.. فعلاً في قلبي حسيتها".
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