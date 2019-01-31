كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماغي بوغصن تتعاقد على مسلسل رمضان القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقدت الفنانة ماغي بوغص، على بطولة أحدث أعمالها الدرامية، التي من المقرر أن تخوض بها المارثون الرمضاني المقبل، دون الكشف عن تفاصيله.

ونشرت "ماجي"، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة من التعاقد، وعلقت عليها قائلة: "هيك.. اليوم مضيت عقد مسلسل جديد لرمضان مع إيغل".

ونذكر أن ماغي بوغصن، خاضت الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل "جوليا"، مع قيس الشيخ نجيب، وتقلا شمعون، وليليا الأطرش، ووسام صباغ، ومجدي مشموشي، ومي صايغ، ومن تأليف مازن طه، وإخراج إيلي حبيب.