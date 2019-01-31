كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عادل إمام في كواليس "فلانتينو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك المخرج والمنتج رامي إمام، جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديو "إنستجرام"، بصورة من اليوم الأول لتصوير مسلسله الجديد "فلانتينو" الذي سيخوض به الزعيم عادل إمام السباق الرمضاني المقبل، مع كوكبة من نجوم الدراما.

وعلق "رامي" على الصورة قائلا: "الحمد لله.. اليوم الأول في تصوير مسلسل فلانتينو.. رمضان ٢٠١٩".