شاهد: حقيقة الفيديو المنسوب إلى سامي ابراهيم علي وزير الري

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء يوم الأربعاء، مقطع فيديو مثير للجدل، يظهر رجل وهو يتسول، ويدعي أنه كان وزيرا للري في حكومة عبد الكريم قاسم في العراق.

ويظهر الفيديو الرجل واسمه " سامي ابراهيم علي" وقد افترش احد شوارع العاصمة بغداد، فيما اكد ان حزب البعث المباد قام بابعاده من منصبه.

ولم تؤكد اي جهة رسمية حتى اللحظة، وبشكل رسمي صحة كلام الرجل الذي اثار قضيته الجدل على مواقع التوصل. وفق موقع دواروز.

يذكر أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إنه لم يكن هناك وزيرا للري في عهد عبد الكريم قاسم في العراق.